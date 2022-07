Keanu Reeves e BRZRKR: Il fumetto dell'attore diventerà un anime su Netflix

Keanu Reeves è stato tra i protagonisti al Comic-Con dove ha svelato il futuro della sua serie a fumetti BRZRKR. E mentre il panel di BOOM! Studios non ha fornito nuove informazioni sull'adattamento cinematografico live-action di Netflix, abbiamo ottenuto alcune nuove informazioni sulla serie animata spin-off.

Stephen Christy di Boom ha confermato durante il panel che l'anime sarà prodotto dallo studio di animazione giapponese Production I.G. I loro precedenti lavori includono la serie Ghost in the Shell e Eden of the East.

Inoltre, abbiamo appreso che l'anime è stato programmato per due stagioni su Netflix. Non conosciamo ancora il numero completo di episodi, ma sembra che l'anime racconterà una storia più contenuta piuttosto che essere una continuazione aperta del film.

Scritto da Reeves e Kindt e disegnato da Ron Garney, BRZRKR racconta la sanguinosa vita di B, un semidio immortale che ha trascorso 80.000 anni ad affinare le sue abilità di assassino. Nell'era moderna, B lavora come agente del governo degli Stati Uniti, nella speranza di scoprire finalmente un modo per porre fine alla sua vita innaturalmente lunga. Reeves sarà il protagonista del film live-action e doppierà B nella serie anime.

Oltre a questi spin-off di Netflix, Reeves sta anche sviluppando un romanzo su BRZRKR con un autore non ancora annunciato. Reeves non è ancora autorizzato a nominare l'autore, ma ha rivelato che si tratta di uno dei suoi scrittori preferiti e che lo ha contattato espressamente per collaborare al libro. Il romanzo BRZRKR sarà pubblicato da Random House.

Per quanto riguarda il fumetto, Boom pubblicherà il terzo e ultimo arco narrativo a partire da settembre 2022.

Fonte: IGN.