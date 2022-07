Kentucky Route Zero e oltre! Il team dietro all'affascinante avventura lavora a un nuovo videogioco

Dopo aver pubblicato Kentucky Route Zero con Annapurna Interactive, Cardboard Computer ha confermato che lavorerà di nuovo con l'editore per il suo prossimo gioco. Il trio di sviluppatori - Jake Elliott, Tamas Kemenczy e Ben Babbitt - ha confermato che di essere al lavoro su un nuovo gioco con l'editore.

Cardboard Computer non ha condiviso molto del nuovo progetto, nemmeno un nome. Ma gli sviluppatori hanno parlato un po' di come il gioco sarà diverso dal suo predecessore. Kentucky Route Zero è un gioco punta e clicca senza molte animazioni. Il prossimo gioco, invece, sarà animato, "completamente animato" sempre in rapporto alla gestione del team che conta tre persone.

Secondo gli sviluppatori il gioco avrà un ritmo diverso, più veloce e divertente. Attualmente, ha affermato il team, le prestazioni sono un obiettivo centrale in questo momento. Nelle clip mostrate durante la presentazione, il team ha lavorato su un modello 3D di un cane, ma è tutto ciò che hanno mostrato.

Questo è tutto ciò che si sa sul misterioso progetto, in attesa di ulteriori informazioni che verranno condivise in futuro.

Fonte: Destructoid