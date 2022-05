Kerbal Space Program 2 per PC rinviato al 2023, le versioni console arriveranno in seguito

Lo sviluppatore Intercept Games ha annunciato che Kerbal Space Program 2 è stato rinviato.

L'annuncio è arrivato tramite un nuovo video chiamato Kerbal Space Program 2 Timing Update. Nel filmato, il direttore creativo Nate Simpson spiega il motivo del rinvio. "Stiamo creando un gioco di immensa complessità tecnologica", esordisce. “Il gioco deve essere performante su un'ampia gamma di macchine. La grafica deve essere impareggiabile. L'universo deve essere ricco e interessante da esplorare. Grazie mille per aver creduto in noi e non vediamo l'ora di volare presto con voi".

Fare in modo che il gioco abbia un bell'aspetto e giri senza intoppi su tutte le piattaforme sembra sicuramente una sfida. Il titolo è previsto per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. "Kerbal Space Program 2 uscirà su PC all'inizio del 2023", afferma Simpson, "e successivamente su console".

Questa non è la prima volta che Kerbal Space Program 2 viene rinviato. Il titolo è stato annunciato alla Gamescom 2019 con un cinematic trailer, ma da allora è tutto ciò che abbiamo visto. Inizialmente il lancio era previsto per il 2020, cosa che ovviamente non è avvenuta. Ora, dopo due anni, il gioco si farà attendere ancora.

L'originale Kerbal Space Program è arrivato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S lo scorso autunno.

Fonte: Doublexp.