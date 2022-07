Kid Icarus: Uprising potrebbe arrivare su Switch in versione remaster

Masahiro Sakurai è noto soprattutto per il suo lavoro sulla serie Super Smash Bros. ma ha fatto una deviazione nei primi giorni della console portatile Nintendo 3DS. Tra Super Smash Bros. Brawl e i giochi Super Smash Bros. Wii U e 3DS, Sakurai ha diretto Kid Icarus: Uprising, un'esclusiva per Nintendo 3DS acclamata dalla critica e da molti vista come un degno revival della serie originale di Kid Icarus. Kid Icarus: Uprising rimane un'esclusiva per 3DS. Le copie di seconda mano sono costose e, con l'imminente chiusura dell'eShop di Nintendo 3DS, sarà presto ancora più difficile per i fan mettere le mani sul gioco.

Tuttavia, una nuova indiscrezione suggerisce che Kid Icarus: Uprising potrebbe avere una seconda vita sotto forma di un porting o di un remaster per Nintendo Switch. Zippo, leaker di Nintendo, che in passato ha condiviso previsioni accurate, sostiene che Bandai Namco stia lavorando a un remaster di Kid Icarus: Uprising per Nintendo Switch. Secondo Zippo, questa remaster includerà un nuovo schema di controllo e una grafica migliorata. Inoltre manterrà la funzionalità multiplayer online dell'originale. Il gioco dovrebbe uscire il prossimo anno, ma i fan dovrebbero prendere queste informazioni con cautela per il momento.

Bandai Namco e Nintendo hanno un forte rapporto di collaborazione e, inoltre, Bandai Namco ha lavorato direttamente con Sakurai alla serie Super Smash Bros. Considerando questo, è plausibile che se un remaster di Kid Icarus: Uprising sia in fase di sviluppo, Nintendo si affiderebbe a Bandai Namco. D'altronde, Nintendo si è affidata al publisher anche per Metroid Prime 4, il cui sviluppo è stato però riavviato da Retro Studios.

Per quanto riguarda i porting, finora Nintendo si è concentrata principalmente sui porting dei giochi per Wii U su Nintendo Switch, ma sarebbe bello vedere alcuni dei migliori giochi per 3DS ricevere un trattamento simile.

Kid Icarus: Uprising è disponibile in esclusiva per Nintendo 3DS.

Fonte: Gamerant.