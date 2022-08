Killer Klowns From Outer Space da film cult a gioco multiplayer asimmetrico!

Tramite un comunicato stampa il publisher di videogiochi Good Shepherd Entertainment e il celebre studio di produzione Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) hanno rivelato un ambizioso e inaspettato nuovo progetto multiplayer horror: Killer Klowns from Outer Space: The Game, un titolo multigiocatore asimettrico online 3vs7, ispirato al film cult di MGM del 1988.

Nella placida cittadina americana di Crescent Cove, gli abitanti locali si trovano a fronteggiare una minaccia aliena improvvisa, e devono allearsi per sopravvivere all’invasione. I giocatori possono vestire i panni dei Klown o degli umani, scegliendo tra diverse classi ed esplorando una vasta mappa sempre diversa, che nasconde dietro ogni angolo sorprese inquietanti.

Sviluppato da Teravision Games, quest’esperienza divertente e inquietante riproduce in maniera fedele le atmosfere di un film così celebre, e punta a portare una ventata di originalità nel panoroma dei titoli multigiocatore asimmetrici horror. Il gioco è sviluppato secondo una logica live service, e dopo il lancio riceverà tanti aggiornamenti di contenuti. Sarà disponibile all’inizio del 2023 su Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 and Xbox One.

Diretto dal game designer visionario e direttore esecutivo di Friday the 13th: The Game, Randy Greenback, Killer Klowns from Outer Space: The Game è un horror multigiocatore asimmetrico dai ritmi forsennati, dall’umorismo camp e bizzarro e dalle atmosfere orrorifiche imprevedibili, capaci di rendere il gameplay fresco e coinvolgente in ogni sessione.

Greenback si è dichiarato entusiasta nel nuovo progetto: “Lavorare sul nuovo capitolo di un’IP horror così iconica come Killer Klowns è un sogno che si avvera, soprattutto quando hai la possibilità di collaborare con i creatori del film originale e affiancare loro un team di sviluppo così talentuoso come Teravision. Non vedo l’ora che tutti vedano che razza di rockstar sono e scoprano la vagonata di follia che stiamo inserendo nel gioco”.