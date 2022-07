Killzone Shadow Fall e Killzone Mercenary i server multiplayer stanno per essere mandati offline

Guerrilla Games e Sony Interactive Entertainment hanno dato un altro pugno nello stomaco ai fan di Killzone annunciando la chiusura del multiplayer Killzone Mercenary e Killzone Shadow Fall. Coloro che hanno PS Plus Extra/Premium hanno un'ultima possibilità di giocare alla modalità cooperativa standalone Intercept di Shadow Fall, anch'essa in fase di chiusura, gratuitamente poiché presto uscirà dal servizio.

La modalità Intercept standalone di Shadow Fall è stata lanciata nel giugno 2014, sette mesi dopo il lancio del gioco e ha ricevuto recensioni contrastanti come il gioco principale. Sony ha incluso Intercept nel catalogo PS Plus Extra/Premium e proprio ieri gli utenti hanno individuato Intercept nella sezione "Ultima possibilità di giocare" del servizio.

"Il 12 agosto 2022, i server online per Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall (inclusa la modalità Intercept) e RIGS: Mechanized Combat League verranno chiusi down. Le funzionalità online (incluse le modalità multiplayer online) cesseranno in quella data. Le modalità offline per giocatore singolo rimangono disponibili" si legge nel tweet di Guerrilla.

On 12 August 2022, online servers for Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall (including Intercept Mode) and RIGS: Mechanized Combat League will shut down. Online features (including online multiplayer modes) will cease on that date. Single player offline modes remain available