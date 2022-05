Killzone VR sarebbe in via di sviluppo per PlayStation VR2?

Sony Interactive Entertainment potrebbe preparare il ritorno della serie Killzone, ma non nel modo in cui lo intendono i fan.

Secondo recenti indiscrezioni, PlayStation in passato stava preparando un nuovo gioco Killzone per la realtà virtuale, ma ha deciso di rimandare il progetto per presentarlo come gioco per PlayStation VR2, il visore per realtà virtuale di prossima generazione che si sta preparando al lancio dopo PlayStation 5.

Secondo quanto riferito, Killzone VR era in fase di sviluppo presso Supermassive Games, che in precedenza aveva lavorato a giochi per PSVR, ma PlayStation non era soddisfatta dei progressi compiuti e ha deciso di cedere il titolo a uno studio interno. Tuttavia, non ha condiviso lo studio a cui è stato ceduto il progetto, ma PlayStation London Studio potrebbe essere un buon candidato per quel ruolo.

Sony ha annunciato un nuovo State of Play per il 2 giugno e ha già confermato che durante questa presentazione di quasi 30 minuti avremo novità sui giochi per la realtà virtuale di nuova generazione dell'azienda. Killzone sarà tra questi? Non ci resta che attendere.

Fonte: GameRant