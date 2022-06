Kingdom Hearts 4 vedrà l'arrivo dei personaggi di Final Fantasy? Parla Tetsuya Nomura

In una recente intervista, il director Tetsuya Nomura ha discusso della mancanza di personaggi di Final Fantasy nei titoli più recenti di Kingdom Hearts spiegando: "Molti fan dicono che Kingdom Hearts è questa collaborazione tra i personaggi Disney e i personaggi di Final Fantasy. Ma sento davvero che non è il concetto di base di Kingdom Hearts; non è esattamente quello che è Kingdom Hearts".

Nel primo gioco di Kingdom Hearts il nostro protagonista Sora incontra artisti del calibro di Cloud Strife, Sephiroth, Squall Leonhart, Yuffie, Aerith, Cid, Tidus e altri. Nel suo sequel, Kingdom Hearts 2, ci sono stati poi presentati altri personaggi di Final Fantasy come Tifa, Auron, Yuna, Rikku e altri. Quindi, quando Kingdom Hearts 3 è uscito, i fan sono rimasti sorpresi di non vedere nessun personaggio di Final Fantasy fino al lancio del DLC Kingdom Hearts Re:Mind.

Dando più contesto al motivo per cui i personaggi classici di Square Enix sono mai stati coinvolti in primo luogo, Nomura ha dichiarato: "Quando abbiamo pubblicato il primo titolo, avevamo solo pochi personaggi originali di Kingdom Hearts. Quando stavano interagendo con i famosi e amati Personaggi Disney, sentivo che nessuno conosceva davvero questi nuovi personaggi, quindi era ancora più difficile per loro mantenere la loro posizione". La soluzione di Nomura è stata quella di introdurre molti personaggi riconoscibili di Final Fantasy per "dare una mano a tutti per conoscere meglio questi personaggi originali di Kingdom Hearts".

I fan ora si chiedono se altri personaggi di Final Fantasy arriveranno all'interno del nuovo Kingdom Hearts 4: È qualcosa a cui stiamo sicuramente pensando. Ma solo con il numero di personaggi originali che abbiamo ora, è difficile dire quale sia l'esatto equilibrio e come andrà a finire in Kingdom Hearts 4".

