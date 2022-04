Kingdom Hearts 4: non arriveranno novità almeno fino l'estate

Vi ricordate quando Cyberpunk 2077 venne presentato molto in anticipo rispetto i tempi, tanto che il reale sviluppo cominciò anni dopo? Non siamo in quella situazione tragica ma a quanto pare, per Kingdom Hearts 4, ci si trova in una situazione molto simile. Di fatto, si è alle fasi preliminari di sviluppo e non arriveranno novità almeno fino l'estate.

Figuariamoci dunque la benché minima data di rilascio, come confermato altresì dal director Tetsuya Nomura, in una sessione Q&A in occasione del 20° anniversario della serie. Motivo dell'annuncio anticipato è il pericolo leak, con Square-Enix troppo spaventata della fuoriuscita di notizie. Nomura dimentica però il grosso leak Nvidia GeForce di qualche mese fa, dove proprio KH4 era in lista. Dettagli.

Come ormai saprete, il piccolo trailer mostrato girava su Unreal Engine 4 mentre il gioco finale si servirà del 5. Questo per farvi capire quanto indietro si è sulla tabella di marcia. Non è necessariamente un male: anche Death Stranding venne annunciato molto in anticipo, senza ancora avere un motore grafico a disposizione. Il titolo di Kojima arrivò quattro anni dopo. Potreste farvi un'idea.

Fonte: TheGamer