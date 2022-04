Kingdom Hearts 4: ecco perché Sora è stato presentato con uno stile visivo più realistico

Kingdom Hearts 4 è stato annunciato ufficialmente pochi giorni fa ma, in seguito alla presentazione, in molti si sono chiesti perché il titolo ha uno stile visivo così realistico.

Stando a quanto emerso di recente, sembra che lo stile visivo e l'aspetto di Sora siano stati presentati in questo modo, a causa dell'ambientazione.

Sora, quindi, avrebbe questo aspetto nell'ambientazione di Quadratum e potrebbe cambiare stile in altri mondi.

Questo lo ha suggerito l'utente Twitter @xenosaga7, che avrebbe tradotto le informazioni da una fonte giapponese che ha guardato la presentazione annotando i punti principali.

Forse, in futuro, verranno condivise tutte le informazioni in via ufficiale dell'evento reveal di Kingdom Hearts 4 ma, per ora, dobbiamo accontentarci di quanto emerso.

Nomura confirmed that Sora's visual style is like this because he is in Quadratum. pic.twitter.com/FrwqtjEw8O — xenosaga (@xenosaga7) April 11, 2022

In realtà, alcuni di voi sapranno che l'aspetto di Sora cambiava nei precedenti titoli a seconda del mondo, quindi è possibile che questo accadrà anche con Kingdom Hearts 4.

Inoltre, bisogna ricordare che il gioco è in via di sviluppo e userà Unreal Engine 5, mentre per la demo reveal è stato usato il precedente Unreal Engine 4.

Fonte: Twitter.