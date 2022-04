Kingdom Hearts 4 e Star Wars insieme? Dei fan colgono un particolare indizio nel trailer

Nella giornata di ieri Square Enix ha annunciato ufficialmente Kingdom Hearts 4 con un primo trailer che mostra in anteprima la nuova avventura di Sora. Nonostante l'azienda non abbia fornito informazioni sui mondi che vedremo nel titolo, sembra che ne nasconda uno del tutto originale per la saga, ovvero Star Wars.

Il video si concentra principalmente su Quadratum, una città che i fan hanno incontrato in Kingdom Hearts III. Il trailer mette l'accento su questa città moderna, l'aspetto di Sora, Strelitzia, Paperino e Pippo. Tuttavia, c'è un'inquadratura che stona con il resto del montaggio: una foresta di grandi alberi. A prima vista potrebbe passare inosservato, ma la community è sicura che si tratti della luna di Endor, una delle ambientazioni più note di Star Wars: Episodio VI Il Ritorno dello Jedi.

Se il tipo di vegetazione non è un indizio abbastanza solido, c'è uno scatto in cui possiamo vedere quasi fuori schermo quello che sembra il piede di un AT-ST, la macchina da combattimento bipede che viene utilizzata in queste foreste.

Al momento si tratta di ipotesi e non ci resta che attendere maggiori informazioni su questo titolo tanto atteso. Per ora sappiamo che il gioco verrà aggiornato ad Unreal Engine 5.

Fonte: Rock Paper Shotgun