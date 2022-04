Kingdom Hearts 4, Tetsuya Nomura svela qualche dettaglio in più sull'ambientazione

Lo scorso weekend è stato annunciato lo sviluppo di Kingdom Hearts 4: il nuovo trailer ci ha mostrato pochi secondi del prossimo capitolo della serie ed i fan dal suo annuncio vogliono ovviamente saperne di più.

Ora, attraverso un'intervista a Famitsu, Tetsuya Nomura ha condiviso qualche informazione sull'ambientazione e sui personaggi. Shibuya fa parte di Quadratum e la stanza in cui Sora si sveglia nel trailer è un'altra zona di Tokyo chiamata Minami-Aoyama. "Quella stanza sarà la base per la prima parte del gioco", ha rivelato.

Nomura ha anche spiegato come Quadratum in realtà cambi in base alla percezione dei protagonisti: "Dal punto di vista di Sora, Quadratum è un mondo sotterraneo, un mondo immaginario diverso dalla realtà. Ma dal punto di vista degli abitanti di Quadratum, il mondo di Quadratum è la realtà, e il mondo in cui si trovavano Sora e gli altri è l'altro lato, il mondo immaginario".

Nomura ha parlato poi dell'aspetto realistico di Sora e della scena di Pippo e Paperino che si vede nel trailer: "Paperino e Pippo stanno cercando indizi su Sora nel mondo originale. Tutti i mondi reali prima della visualizzazione del titolo nel trailer sono tutti segmenti Quadratum e Sora sembrerà realistico, ma se può tornare al mondo originale, assomiglierà più allo stile di Paperino e Pippo".

Kingdom Hearts 4 non ha ancora una data di uscita: anche se il trailer mostrato girava in Unreal Engine 4, il gioco subirà un aggiornamento ad Unreal Engine 5.

Fonte: VGC