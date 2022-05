Kingdom Hearts: Sora compare in una pubblicità di Taco Bell

Il protagonista di Kingdom Hearts, Sora, ha fatto un cameo inaspettato in un nuovo spot pubblicitario di Taco Bell e i fan non riescono ancora a crederci. Come evidenziato da diversi fan di Kingdom Hearts, incluso l'utente Twitter @aitaikimochi, Taco Bell ha lanciato una nuova pubblicità sul suo piatto di pizza messicana e Sora ottiene una menzione nel jingle.

A pochi secondi dall'inizio dell'annuncio, si sente la frase: "Mangiamo tutto ciò che abbiamo ordinato, la chiave del mio cuore come Sora". Anche se è solo un breve cenno, non c'è dubbio che le persone che hanno lavorato a questa campagna si riferissero al protagonista di Square Enix.

Come previsto, i fan sono rimasti completamente sbalorditi dalla menzione di Sora nell'annuncio con diversi che si sono rivolti a Twitter per condividere il loro shock e una serie di meme esilaranti.

So uh...Kingdom Hearts is trending because Sora's in a new @tacobell commercial...hard to explain, just watch this video 🤪🌮 pic.twitter.com/Oh6u9rrS5S