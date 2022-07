Kingdom: The Blood è un action RPG basato sulla serie Netflix

Il publisher Netflix e lo studio di sviluppo sudcoreano Action Square hanno annunciato Kingdom: The Blood, un action RPG ispirato alla popolare serie della piattaforma streaming che sarà disponibile sia su PC che su dispositivi Android e iOS.

Il videogioco non ha ancora una data di uscita definitiva, sebbene i responsabili abbiano condiviso un breve primo trailer incentrato sul suo gameplay. Netflix ha evidenziato che il videogioco rimarrà fedele alla fortunata serie televisiva.

"Kingdom: The Blood ricrea i personaggi, gli zombie e l'azione spietata della serie in una grafica 3D di alta qualità. La cultura coreana è trattata con la massima cura sia nel gameplay che nell'estetica". Il motion capture per i combattimenti è stato eseguito con la partecipazione di un professionista coreano di combattimento con la spada "per replicare perfettamente i mortali combattimenti in stile coreano".

Il titolo trasporterà i giocatori in "ambienti meravigliosi" come gli imponenti palazzi coreani o la pericolosa città di Hanyang, infestata dagli zombie. È stato anche notato che i giocatori avranno a disposizione varie opzioni di abbigliamento, incluso ovviamente Hanbok, l'abbigliamento tradizionale coreano.

Fonte: Venture Beat