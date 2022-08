Kirby compie 30 anni e Nintendo annuncia un concerto in anteprima mondiale

Non è facile assistere a un concerto in Giappone, soprattutto quando si sa che i confini del Paese sono chiusi ai turisti. Per il trentesimo anniversario della nascita di Kirby, Nintendo organizzerà un grande concerto al Tokyo Garden Theatre.

Si svolgerà l'11 agosto e dovrebbe accogliere molti fan da tutto l'arcipelago. Ma Nintendo ha pensato ai fan occidentali e ha appena annunciato che sarà possibile seguire l'evento in streaming su YouTube. Per quanto riguarda l'Italia, i fan di Kirby potranno ascoltare il concerto dalle 11:00. Come riporta Nintendo Italia, il concerto verrà trasmesso in giapponese e non ci saranno traduzioni.

Possiamo quindi aspettarci i pezzi più grandi della serie che, ricordiamo, ha vinto un Grammy Awards alla 64a cerimonia la scorsa primavera. Gli spettatori in loco o su Internet potranno anche scoprire originali medley tratti dai vecchi titoli della saga. E per tutti coloro che non potranno essere presenti quel giorno, Nintendo ha specificato che lo streaming verrà archiviato per essere visto in seguito.

Un archivio video del #Kirby30 Anniversary Music Fest verrà caricato successivamente.



Nota: il concerto sarà in giapponese e non sarà disponibile alcuna interpretazione simultanea in altre lingue. — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 5, 2022

Tutti sintonizzati quindi l'11 agosto alle ore 11:00 per assistere a questo incredibile concerto!

Fonte: Eurogamer