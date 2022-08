Kirby's Dream Buffet, il simpaticissimo gioco multiplayer ha una data di uscita

Il mese scorso Nintendo ha sorpreso i fan di Kirby con un nuovissimo gioco spin-off, Kirby's Dream Buffet, che sembrava un incrocio tra Kirby's Canvas Curse e Fall Guys. All'epoca è stato pubblicato solo un breve trailer di annuncio, ma una data di uscita e un prezzo sono stati appena annunciati per il Giappone durante il 30th Anniversary Music Fest dedicato appunto a Kirby.

Kirby's Dream Buffet uscirà il 17 agosto in Giappone ad un costo di 1.500 yen, circa 10 euro. Durante il concerto è stato anche mostrato un nuovo trailer di gioco, che rivela che Kirby sarà in grado di ingoiare il cibo per trasformarsi in forme diverse.

Durante il concerto sono state mostrate alcune forme diverse, tra cui un cupcake, una barretta di cioccolato e versioni slime di Kirby, solo per citarne alcune. La versione cupcake di Kirby può girare in cerchio, mentre il gommoso Kirby sembra essere in grado di correre un po' più velocemente.

Preparati a inseguire la vittoria in livelli dolcissimi! #KirbysDreamBuffet per #NintendoSwitch arriva il 17/08!



Guarda il nuovo trailer per scoprire le delizie che ti attendono. pic.twitter.com/kELzysEYKh — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 11, 2022

Nintendo ha confermato inoltre che Kirby's Dream Buffet verrà lanciato il 17 agosto in tutto il mondo e non solo in Giappone come si pensava inizialmente. Il gioco quindi arriverà anche in Italia.

