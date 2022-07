Kirby’s Dream Buffet è un nuovo gioco multiplayer annunciato da Nintendo

Kirby's Dream Buffet è un simpaticissimo gioco multiplayer in cui i giocatori competono l'uno contro l'altro facendo rotolare i loro Kirby su livelli pieni di cibo.

Secondo quanto riportato da Nintendo, il gioco sarà composto da quattro livelli e l'obiettivo è quello di mangiare più cibo possibile. "Kirby's Dream Buffet vede una banda di Kirby che si muove attraverso un buffet di livelli a tema alimentare in quattro round di frenetico divertimento multiplayer", si legge in una dichiarazione di Nintendo.

"I giocatori gareggeranno l'un l'altro attraverso questi deliziosi percorsi ad ostacoli per raccogliere fragole man mano che Kirby cresce, facendo sbattere gli altri giocatori fuori dal palco e usando abilità di copia cibo per contrastare la concorrenza". Qui di seguito potete dare uno sguardo ad un primo trailer per questo simpatico gioco.

Insegui la vittoria abbuffandoti di fragole nelle ghiottissime gare di Kirby’s Dream Buffet, in arrivo quest'estate su #NintendoSwitch! pic.twitter.com/wAwb6ucqlt — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 12, 2022

Kirby's Dream Buffet non ha ancora una data di uscita ma arriverà esclusivamente su Nintendo Switch questa estate.