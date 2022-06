Kirby’s Dream Course, Kirby’s Dream Land 3 e Kirby Super Star sono disponibili su Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online è un servizio con molti vantaggi, ma senza dubbio la cosa che colpisce di più è il suo catalogo di giochi classici. Nella sua modalità normale, sono disponibili gemme NES e SNES autentiche per la console ibrida.

Parlare di Kirby significa focalizzarsi su una delle saghe più emblematiche della Grande N, nonostante non abbia mai venduto tanto quanto Mario, Pokémon o Zelda. Ora, gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno usufruire di altre tre titoli che hanno come protagonista la simpatica creatura rosa.

Kirby Super Star, Kirby's Dream Course e Kirby's Dream Land 3 sono ora disponibili sul servizio di gioco SNES per Switch Online. Non solo, ma tutti e tre i titoli includono modalità segrete (alcune delle quali inedite) . Potrete scoprire nuove fasi e altri misteri attraverso i menu di ogni gioco, trattandosi di edizioni speciali.

Three #SuperNES titles are live for #NintendoSwitchOnline members!#Kirby Super Star

Meta Knight's revenge!



Kirby's Dream Land 3

Set difficulty to Easy Breezy!



Kirby's Dream Course

Dance along with Kirby!



Secret modes are all unlocked in these special versions of the games. pic.twitter.com/sTNi8FML21