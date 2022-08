Kojima Productions, Capcom e Square Enix parteciperanno al Tokyo Game Show VR 2022

Il Tokyo Game Show VR 2022 avrà alcuni partecipanti di lusso come aziende già confermate: Capcom, Square Enix, Kojima Productions e SEGA, anche se ne potrebbero essere aggiunte altre nelle prossime settimane.

La Japan Association of Computer Entertainment Providers, che ha organizzato l'evento Tokyo Game Show, ha emesso un comunicato stampa al riguardo. L'esperienza VR 2021 dell'anno scorso è stata salutata come un grande successo, attirando circa 210.000 visitatori che hanno trascorso una media di 27 minuti nella sede.

Gli organizzatori intendono aggiungere ancora più funzionalità per creare nuovi modi in cui i partecipanti possano godersi l'evento. L'ambientazione in cui si terrà è un "dungeon" vero e proprio, un ambiente familiare ai giocatori in cui sono promesse "avventure emozionanti".

Gli organizzatori sperano di offrire un'esperienza possibile solo nel mondo virtuale, dove lo spettacolo stesso può essere goduto allo stesso modo di un gioco.

L'accesso all'evento sarà gratuito e si terrà dal 15 al 18 settembre 2022.

Fonte: Eurogamer