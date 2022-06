Kojima Productions e guerra in Ucraina: lo studio di Hideo Kojima offrirà supporto ai rifugiati in Giappone

Lo sviluppatore Kojima Productions, noto soprattutto per Death Stranding, ha annunciato da poco su Twitter che lo studio offrirà supporto agli ucraini che cercano rifugio in Giappone.

Non sono stati rivelati i dettagli sul tipo di supporto offerto e sui tempi. Il tweet promette ulteriori informazioni in un secondo momento e fornisce un link all'Agenzia per i Servizi di Immigrazione del Giappone. Il tweet contiene anche un'immagine della mascotte dello studio, un astronauta di nome CG, che indossa un segno di pace.

La guerra in Ucraina è ancora in corso, soprattutto nella regione orientale del Donbas. L'annuncio di Kojima Productions è una delle tante promesse di sostegno e aiuto da parte delle aziende del settore. In occasione del recente showcase di Xbox e Betheseda, gli sviluppatori di Stalker 2 hanno parlato di come la guerra abbia influenzato le loro vite e il loro processo di produzione.

KOJIMA PRODUCTIONS will provide support to those who have evacuated from Ukraine to Japan.

More details will be announced at a later date.



Immigration Services Agency of Japan: https://t.co/CVUA8lQuur#KojimaProductions pic.twitter.com/PySs7wKtN3 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 20, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La guerra ha anche causato una massiccia crisi di sfollamento, con milioni di rifugiati in fuga dalla violenza. Questa crisi ha portato a una corsa alle risorse per gli sfollati. Alcuni rifugiati di colore hanno affrontato discriminazioni razziste e violenze nel tentativo di mettersi in salvo. L'assistenza per il processo di immigrazione è certamente un annuncio gradito, anche se bisognerà capire quale supporto sarà offerto.

Fonte: Gamespot.