Star Wars: Knight of Old Republic remake potrebbe essere rimandato al 2025

Ogni notizia su Star Wars eccita oltre ogni misura i fan della saga, soprattutto se sono relative all’amatissimo videogioco Knight of the Old Republic, del quale è in corso di lavorazione un attesissimo remake.

Il gioco in origine è stato rilasciato nel 2003, e ben tre generazioni di console sono arrivate e passate, quindi la notizia di un remake aveva riempito di speranze il cuore dei fan. Tuttavia problemi con lo sviluppo del titolo avevano lasciato l’amaro in bocca a chi attendeva lo attendeva spasmodicamente, e sembrava addirittura destinato ad un rinvio definitivo.

Tuttavia qualche giorno fa, il progetto è stato rinforzato dagli sviluppatori di Aspyr Media, quindi il titolo sembrava prossimo al rilascio, entro fine 2022 o massimo inizi 2023.

Ma ancora, un insider ha rovinato le speranze dei fan della saga nata dalla mente di George Lucas. In un tweet Schreier ha riportato infatti che il gioco non uscirà assolutamente quest’anno.

The Knights of the Old Republic remake is absolutely not coming this year. https://t.co/cg8o1MyitP — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2022

Per dare poi un colpo di phaser definitivo (e più preciso di qualsiasi soldato dell’impero) ai speranzosi giocatori, ha aggiunto in un altro tweet che l’uscita del gioco nel 2024 è solo una “beata speranza”

Even 2024 is wishful thinking unless they pare down the scope of the project — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2022

Quindi secondo l’insider il gioco dovrebbe uscire almeno nel 2025, se non addirittura oltre. Staremo a vedere.

Fonte: Dexerto