Last Oasis 'fa schifo' anche al suo creatore che ora ha modificato completamente l'MMO

Lo scorso luglio lo studio di sviluppo dell'MMO Last Oasis ha pubblicato un post su Steam dal titolo molto eloquente: "Last Oasis fa schifo".

Il lungo post evidenzia come siano le diverse cose nel gioco che proprio non sono andate giù non solo ai giocatori, ma anche al suo creatore. L'MMO che vede i giocatori intraprendere un viaggio di sopravvivenza su fortezze che camminano chiamate Walker, ha avuto diversi problemi fin dal suo sviluppo, con lo studio che ha dovuto rimborsare il costo del gioco ai giocatori scontenti.

"Potremmo discutere per ore perché Last Oasis non è oggettivamente divertente e cosa deve essere cambiato per renderlo una grande esperienza", ha scritto lo sviluppatore. "Lo abbiamo fatto, in realtà, per 4 stagioni, per essere precisi. E mentre ogni stagione si sbarazzava di tonnellate di problemi, rimaneva sempre un problema fondamentale: io, personalmente, non mi divertivo a giocare a Last Oasis".

Che fare quindi per migliorare la situazione? Il team ha pubblicato ora la stagione 5 del gioco che si concentra per lo più sull'elemento PvE. Le chiavi di questo risultato sono chiare; concentrarsi sul PVE per offrire contenuti divertenti e "sicuri" a più giocatori solitari e piccoli gruppi. I server PvP sono ancora attivi e offrono più risorse e ricompense, ma il team ha sempre avuto il problema che i grandi clan dominassero i server, rendendo impossibile il gioco per i gruppi più piccoli. Ora il contenuto PvE è più ricco e aggiunge elementi più cooperativi e strategici alle battaglie.

Lo sviluppatore ammette che probabilmente non tutti saranno contenti di questo cambiamento, soprattutto per chi ama il PvP, ma si tratta solo di cercare una sorta di equilibrio che il team spera di trovare tra non molto tempo.

Fonte: PC Gamer