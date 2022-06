Layers of Fear sta per tornare? Lo suggerisce un artwork di Bloober Team

Bloober Team ha pubblicato un'immagine teaser del suo prossimo progetto, che, a quanto pare, sarà un nuovo capitolo della serie Layers of Fear. L'e-mail che accompagna l'immagine recita: "Raggiungi la superficie e scopri la fonte delle tue paure".

Dando un'occhiata all'immagine, sembra non ci voglia molto per capire che questo nuovo progetto sarà un nuovo gioco di Layers of Fear, di cui si era parlato già a settembre. In caso di dubbi, l'account Twitter ufficiale di Layers of Fear ha pubblicato la stessa immagine e la stessa frase dell'e-mail.

Parlando del prossimo titolo della serie a settembre, l'amministratore delegato di Bloober Team Piotr Babiebo aveva dichiarato: "Layers of Fear è stato un progetto di svolta per noi. Ha aperto la strada a Bloober Team e ha dato il via alla nostra rapida crescita, permettendoci di esplorare altre storie che volevamo raccontare. Sono davvero felice che stiamo tornando in questo mondo, più saggi e più esperti".

L'ultimo capitolo della serie Layers of Fear, Layers of Fear 2, è attualmente disponibile su PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Fonte: Bloodydisgusting.