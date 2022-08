Legacy of Kain: Soul Reaver, la remaster non ufficiale è disponibile per il download

Legacy of Kain: Soul Reaver è una delle avventure d'azione più amate della fine degli anni 90. L'opera di Crystal Dynamics disegnata da Amy Hennig era disponibile su PC tramite Steam fino all'inizio del 2021, quando è stata ritirata dalla vendita. Non è però la versione PC quella utilizzata dalla mod realizzata da RainaAudron, che permette di giocare il sequel di Blood Omen: Legacy of Kain come se fosse un remaster grazie a numerosi miglioramenti.

Legacy of Kain: Soul Reaver HD Remaster è basato sulla versione Dreamcast e per giocare tramite un emulatore è necessaria una versione digitale del titolo. Il pacchetto utilizza tecniche di intelligenza artificiale per migliorare le texture di quella versione e quasi tutte sono state modificate da queste nuove. Vengono aggiunti anche i volti ritoccati per Raziel e Kain. Ed essendo la versione per console SEGA, ha la colonna sonora dinamica.

RainaAudron spiega sul sito web del progetto perché ha realizzato la mod per il gioco Dreamcast invece di quella per PC: "La versione Dreamcast ha versioni poligonali più alte di Raziel, Kain e dei nemici, ma le texture sono più pixelate rispetto al PC e persino in alcuni casi su PlayStation. Inoltre, non mi piacciono i nuovi volti di Raziel e Kain. Tuttavia, offriva 60 FPS e una colonna sonora dinamica: il primo manca su PlayStation e il secondo su PC".

Il pacchetto download che potete scaricare qui offerto tramite il sito ufficiale di Legacy of Kain: Soul Reaver HD Remaster contiene l'emulatore FlyCast, l'HD Texture Pack che deve essere applicato al gioco, e anche una versione ad alta risoluzione del manuale originale del titolo di Crystal Dynamics.

Fonte: Wccftech