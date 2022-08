'Leggende Pokémon Arceus, lo sviluppo iniziato prima di Spada e Scudo' conferma Game Freak

Leggende Pokémon Arceus ha ribaltato la formula secolare della serie di lunga data in diversi modi quando è stato lanciato all'inizio di quest'anno. Chiaramente, molto lavoro è stato dedicato alla creazione di quello che era un gioco Pokémon molto diverso. Tanto, infatti, che lo sviluppo di Arceus è iniziato un anno intero prima del lancio di Spada e Scudo.

Game Freak quindi era già al lavoro per capire come esattamente potesse dare alla sua serie una nuova mano di vernice. Lo studio dietro i Pokémon ha discusso di ogni genere di cose sul funzionamento interno dei suoi giochi alla Computer Entertainment Developers Conference 2022 (CEDEC) questa settimana. Il lavoro sulle risorse dei giochi Rosso e Blu fino al suo gioco Pokémon più recente, Arceus appunto, ha fatto parte della presentazione.

La presentazione era in giapponese, ma lo YouTuber Lewchube è stato impegnato a tradurla in inglese. Come rivelato nel tweet in calce a questo articolo, lo sviluppo di Leggende Arceus è iniziato nell'autunno del 2018, con il lancio di Spada e Scudo l'anno successivo. Inoltre, i prossimi giochi Pokémon di Game Freak, Scarlatto e Violetto, sono in sviluppo dal 2019, quindi da quando i fan di Pokémon giocano a Spada e Scudo.

Ciò significa che Arceus era in fase di sviluppo da poco più di tre anni al momento del lancio e Scarlatto e Violetto sarà in lavorazione per circa lo stesso periodo di tempo quando arriverà il 18 novembre su Nintendo Switch.

