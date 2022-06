Legions & Legends è un nuovo titolo che utilizzerà NFT sviluppato da ex EA

Azra Games, una società di giochi blockchain, ha annunciato un nuovissimo titolo RPG chiamato Legions & Legends. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo guidato dal CEO e designer Mark Otero, che in precedenza ha lavorato con Electronic Arts a Star Wars: Galaxy of Heroes, dal direttore del gioco Michael Noriega e dal vicepresidente dello sviluppo creativo Neel Upadhye.

Il gioco è stato progettato per essere un'esperienza di battaglia unica nel suo genere, in uscita entro la fine dell'anno, che interagirà con gli NFT (token non fungibili) che forniranno una serie di risorse all'interno del gioco.

Legions & Legends si svolge in un'area inesplorata dell'universo chiamata Corvus Galaxy, dove magia e tecnologia si scontrano. Quando i giocatori inizieranno a esplorare la regione, si reneranno conto che non sono i primi avventurieri a tentare di conquistare la galassia. Maggiori dettagli sulla narrativa e sull'esperienza di battaglia saranno rivelati nei prossimi mesi.

I giocatori possono iniziare il loro viaggio quest'estate, quando Azra pubblicherà i suoi NFT "Genesis Collection", che saranno coniati su Ethereum. Questi NFT possono essere utilizzati per generare risorse di gioco.

Fonte: MMORPG