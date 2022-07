LEGO Atari 2600 è realtà! LEGO celebra i 50 anni di Atari con un set

I tempi cambiano e nell'industria dei videogiochi ovviamente ancora di più. Lo sa bene Atari, che ha governato con il pugno di ferro negli anni '70 e parte degli anni '80, prima che Nintendo capovolgesse il mercato con il suo NES.

L'azienda americana ha conquistato i fan con tanti videogiochi e console iconiche. L'Atari 2600 potrebbe essere stato il gioiello della corona di quell'impero caduto ed ora riceverà un nuovo fantastico tributo ad agosto. Atari celebra il suo 50° anniversario con diversi prodotti: nuove cartucce, una compilation per PC e console attuali e un set LEGO che sicuramente andrà a ruba.

Il set LEGO Atari 2600 è una realtà. LEGO e Atari presenteranno il prodotto questa settimana, anche se conosciamo già i primi dettagli del set. Il LEGO Atari 2600 sarà disponibile nei negozi da agosto e fa parte della collezione Adult Builders.

Secondo le informazioni il set LEGO Atari 2600 include una ricreazione della console, nonché il controller della firma e una TV a tubo catodico. Intorno abbiamo una tipica stanza della gioventù degli anni '80, con un mini personaggio che gioca Asteroids sul suo Atari 2600. Ci sono anche poster, un vecchio telefono, un gatto bianco e un ghetto blaster.

Come grande novità, il set LEGO Atari 2600 include tre cartucce: Asteroids, Adventure e Centipede. Sono tre dei grandi classici della consolle, trasformabili in pannelli 8x8 per decorare la scenografia.

Come abbiamo detto, il set LEGO Atari 2600 sarà disponibile nei negozi nell'agosto 2022. Il suo prezzo sarà di 239,99 euro e includerà un totale di 2.532 pezzi nella confezione. Maggiori dettagli verranno svelati nei prossimi giorni.

Fonte: VGC