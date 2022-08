LEGO Bricktales, il particolare gioco tra storie folli e splendidi diorami ha una finestra di lancio

Lo splendido LEGO Bricktales uscirà su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC durante il quarto trimestre del 2022, cioè tra ottobre e dicembre di quest'anno.

Per chi non lo sapesse, LEGO Bricktales è un puzzle di costruzione basato su diorama di ClockStone, il creatore della popolare serie Bridge Constructor. Viaggerete attraverso cinque diversi biomi a tema LEGO, usando una meccanica di costruzione mattone per mattone per risolvere enigmi. Aspettatevi un sacco di enigmi basati sulla fisica, come costruire gru e girocotteri.

In ogni diorama ci sono minifigure LEGO che dovrete aiutare. In tal modo sbloccherete nuove abilità e scoprirete nuovi luoghi di costruzione con i loro set di mattoni. L'idea è di elaborare una build unica che risolva il puzzle.

Ecco la descrizione ufficiale: "Tuo nonno, un brillante inventore, ha bisogno del tuo aiuto! Il sindaco ha minacciato di confiscare il suo amato parco dei divertimenti e di chiuderlo, a meno che non vengano prese le misure necessarie a rimetterlo a norma. Con l’aiuto di un piccolo ma prezioso aiutante robot, potrai ridare lustro al parco servendoti di un misterioso dispositivo di tecnologia aliena. Come una sorgente di potere, questo dispositivo ha bisogno di cristalli particolari che possono essere ottenuti rendendo la gente felice. Con l'aiuto di un portale sarai in grado di viaggiare lungo luoghi diversi nel mondo per aiutare le persone e raccogliere così i cristalli".

Fonte: Wccftech