LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker combo alla Devil May Cry? L'ardito paragone dei giocatori

I fan si stanno divertendo moltissimo all'interno di LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker e a quanto pare molti di loro stanno paragonando il gioco a Devil May Cry.

La nuova produzione offre un sistema di scontri leggermente più esteso rispetto ai precedenti giochi della serie. I fan sperimentano questo nuovo tipo di combattimenti e i risultati vengono pubblicati sui social media. Tutto è iniziato con uno streamer chiamato Red Orb: l'utente ha pubblicato video che mostra come la Regina Amidala e Jar-Jar Binks lanciano i nemici in aria e poi li attaccano con una serie di colpi.

"Questo gioco è un Devil May Cry, ma in versione Star Wars", scherza chi ha scoperto la possibilità di fare queste combo. Per immedesimarsi ancora di più in questo improvvisato mash-up, uno degli utenti di Internet ha cambiato la clip, aggiungendo elementi dell'interfaccia e musica conosciuti dalla serie Devil May Cry.

I had to make this Gem



LEGO MAY CRY IS REAL pic.twitter.com/FnTui4zgP1 — Starloh | ✪ Lego May Cry ™ (@Starlohz) April 6, 2022

who makin they lego star wars COMBO MAD AMV's? pic.twitter.com/1KRup4RPec — Chad=the=Bloodedge (@DefeatAfter) April 7, 2022

LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker è disponibile su PC e console.

