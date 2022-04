LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker accenna a uno dei personaggi più oscuri del franchise

Anche se potrebbe sembrare un gioco adatto alle famiglie, LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker fa un sorprendente cenno a uno dei personaggi di sfondo più inquietanti di Star Wars.

Per i vicoli di Mos Espa infatti potreste incontrare Nobot, uno strano sosia di C-3PO, che si trascina in un tugurio. Seguitelo a vostro rischio e pericolo.

Ma chi è Nobot? Bene, questo droide protocollare dall'aspetto "oscuro" fa parte del canone Disney ufficiale del franchise, avendo guadagnato alcuni secondi sullo schermo sullo sfondo dell'Episodio 1: La minaccia fantasma.

Ma il retroscena più profondo di Nobot è ora decisamente non canonico, arricchito in vari scritti non approvati dalla Disney.

Apparentemente Nobot è l'unico testimone dell'omicidio di una donna incinta. In molti credevano che Nobot fosse l'assassino, il che lo portò a diventare un emarginato. Da allora, Nobot ha vagato per Mos Espa ed è diventato un bersaglio per la gente del posto.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker è la seconda uscita fisica più grande del 2022 in UK.

Fonte: Eurogamer.net.