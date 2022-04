LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker stabilisce il record come il più grande lancio di giochi LEGO

Nonostante i suoi molteplici rinvii, LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker è stato un gioco molto atteso e la dimostrazione sta nei suoi primi risultati. Warner Bros. e TT Games hanno annunciato il raggiungimento di un nuovo traguardo per il franchise LEGO.

Sì perché LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker segna quindi il più grande lancio nella storia della licenza del gioco LEGO, il che è piuttosto notevole. In totale, sono state vendute quasi 3,2 milioni di copie del gioco, e questo in sole due settimane dal suo lancio.

Si tratta di un dato che dovrebbe crescere naturalmente nel corso delle settimane visto l'ottimo passaparola attorno al titolo, e che dovrebbe quindi garantire a Warner Bros Games un inizio d'anno fiscale abbastanza soddisfacente.

We’ve set a new record!!! Thanks to all the players for helping make LEGO Star Wars: The Skywalker Saga the biggest launch in LEGO Game history! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/fYw568OPU9