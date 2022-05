LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker celebra lo Star Wars Day con nuovi personaggi

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ha due nuovissimi pacchetti di personaggi per celebrare lo Star Wars Day che cade proprio oggi 4 maggio.

Questi due nuovi pacchetti di personaggi sarebbero The Mandalorian Stagione 2 e The Bad Batch. Entrambi i nuovi pacchetti di personaggi sono stati appena lanciati nel gioco, in occasione dell'annuale Star Wars Day, ed entrambi sono inclusi nel Character Collection Pack.

Il pacchetto The Mandalorian Stagione 2 include Ashoka Tano, Moff Gideon, Fennec Shand, Bo Katan e Boba Fett. Se avete familiarità con la seconda stagione dello show, potreste ricordare che questi personaggi erano quasi tutti i nuovi arrivati, introdotti per la prima volta in The Mandalorian nella seconda stagione, ad eccezione di Moff Gideon. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer che celebra l'arrivo di questi due pacchetti.

New legendary characters have landed in the galaxy! Who will you play as first? #Maythe4th #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/ZXTC7Iro8Z — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) May 4, 2022

Per quanto riguarda l'altro pacchetto, otterrete una selezione di veterani temprati dalla battaglia da utilizzare durante il gioco. Troverete infatti Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair e Echo.

Fonte: VGC