Leisure Suit Larry: l'iconico doppiatore Jan Rabson è morto all'età di 68 anni

Jan Rabson, prolifico doppiatore noto ai videogiocatori soprattutto come voce di Leisure Suit Larry, è morto il 13 ottobre all'età di 68 anni. La morte di Rabson è stata riportata da CultureSlate e confermata dagli amici sui social media. La causa del decesso non è stata resa nota.

Rabson ha doppiato per la prima volta il personaggio di Larry Laffer in Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out del 1993, per poi proseguire con Leisure Suit Larry's Casino, Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude e Leisure Suit Larry: Reloaded, remake dell'originale Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, uscito nel lontano 1987. È poi tornato al ruolo nel 2018 per Wet Dreams Don't Dry e due anni dopo in Wet Dreams Dry Twice.

Tra gli altri titoli di Rabson figurano King's Quest: Mask of Eternity, Sacrifice, Star Wars: Bounty Hunter, Toy Story 3 e Thimbleweed Park.

I videogiochi sono in realtà una parte relativamente minore del repertorio di Rabson. Il doppiatore è stato molto più attivo nel cinema e nella televisione: La sua pagina IMDB elenca ruoli in numerosi lungometraggi e cortometraggi d'animazione, tra cui i maggiori successi Pixar e Disney come Toy Story, Mulan, Cars, A Bug's Life e Up e ha avuto anche ruoli minori in diverse serie televisive, a partire dai telefilm dei primi anni '80 The Facts of Life, One Day at a Time e Knight Rider. La sua apparizione più recente risale al reboot del 2022 di Chip 'n Dale: Rescue Rangers.

Fonte: PCGamer.