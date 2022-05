Lies of P, l'oscuro mix tra Bloodborne e Pinocchio punta ai 4K/60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S

Con Lies of P, gli sviluppatori di Round8 Studios e l'editore NeoWiz hanno annunciato una nuova avventura Soulslike per PC e l'attuale generazione di console. Ora, in una recente intervista, i creatori del gioco hanno parlato dell'implementazione tecnica di Lies of P.

Come è stato confermato, il Soulslike arriverà con due modalità di visualizzazione su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Da un lato abbiamo a che fare qui con la modalità Performance, in cui Lies of P viene visualizzato con una risoluzione nativa di 1440p e 60 fotogrammi al secondo.

A ciò si aggiunge la modalità Quality, che allo stato attuale offre 4K nativo a 30 FPS. Secondo le proprie dichiarazioni, gli sviluppatori vorrebbero offrire una risoluzione in 4K e 60FPS in modalità Quality, ma resta da vedere se questo possa essere implementato sulle console.

Lies of P ci catapulta in una rivisitazione oscura della favola di Pinocchio: i giocatori si troveranno nella città di Krat, ispirata all'era della Belle Epoque, che è sull'orlo della follia. Nei panni del meccanoide fantoccio Pinocchio, vi imbatterete in una strana nota: "Trova il signor Geppetto. È in questa città”.

Lies of P non ha ancora una data di uscita precisa ma uscirà nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt