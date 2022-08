Lies of P, il Dark Souls ispirato a Pinocchio potrebbe arrivare su Xbox Game Pass

Lies of P sarà il prossimo titolo in arrivo su Xbox Game Pass, secondo un noto insider. Questo nuovo soulslike è diventato virale qualche mese fa quando è stato mostrato per la prima volta, sia per la sua giocabilità che per la sua attenta estetica.

Ispirandosi alla storia di Pinocchio, in Lies of P ci metteremo nei panni del protagonista, una bambola meccanica con doti di combattimento, che dovrà ritrovare Geppetto nella città di Krat, un luogo pieno di orrori e follia. Per riuscirci dovremo superare tutti gli ostacoli che si presentano, non fidarci di nessuno e soprattutto non mentire, perché solo così potremo essere di nuovo umani.

Il noto utente di Twitter The Snitch ha rilasciato un misterioso messaggio in codice Morse e con sfondo verde, che punta direttamente a Xbox. Come altri utenti hanno potuto decifrare, il messaggio si traduce come “il saggio dice: troverai la tua strada”, frase che a quanto pare appare nel gioco Lies of P. Aggiungendo questi dati allo sfondo verde tutto suggerisce che Lies of P sarà su Xbox Game Pass al day one.

Non solo, ma i creatori del gioco hanno confermato la loro presenza alla Gamescom con una demo e un nuovo trailer, come ha commentato il team su Twitter, quindi se fosse vero la sua data di lancio e la menzione di Xbox Game Pass potrebbero venir rivelati in quel frangente. Lo scopriremo molto presto dato che la Gamescom inizierà domani con l'Opening Night Live. Il presentatore Geoff Keighley ha già annunciato alcuni dei giochi che saranno presenti.

Fonte: PCGamesN