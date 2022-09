Lies of P ha un doppiaggio provvisorio così brutto da diventare virale

Un utente di Twitter ha condiviso un frammento di un video gameplay di IGN USA dedicato a Lies of P all’interno del quale si può sentire il doppiaggio inglese temporaneo del action rpg che si ispira ai capolavori FromSoftware e che sarà sulle nostre console il prossimo anno.

La qualità è talmente bassa da risultare comica:

Lies of P voice acting almost brought a tear to my eye😂 pic.twitter.com/sDdWqMAbm5 — THE RED DRAGON 🔺 (@TWTHEREDDRAGON) September 9, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nel video si vede il protagonista di Lies of P, ovvero il nostro Pinocchio, che corre su di un ponte, dove incontra un nemico armato di una grande sega usata come una spada. L’avversario è doppiato in inglese, ma si tratta di un placeholder per il lavoro definitivo.

Tuttavia il doppiatore usa un tono talmente svogliato da risultare divertente. Comunque è confermato si tratti di un segnaposto grazie ad una dichiarazione di un portavoce del gioco, che ha commentato il video di IGN USA.