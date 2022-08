Lies of P si ispira a Pinocchio e gli sviluppatori ci spiegano perché

Lies of P ha letteralmente rubato la scena all'Opening Night Live della Gamescom grazie a un nuovo gameplay trailer davvero sbalorditivo. Il titolo assomiglia molto a Bloodborne, ma con un tocco di novità, dato che si ispira a Pinocchio - cosa che lo distingue dalla folla in continua espansione degli altri Soulslike. La cosa più importante è che il mondo è assolutamente splendido, il combattimento sembra intenso e vario e le prime impressioni sono stellari.

Da quello che abbiamo visto, Lies of P merita tutta l'attenzione che sta ricevendo in questo momento. Ma perché gli sviluppatori hanno pensato a questa storia di Pinocchio? Per chi conosce il personaggio solo dal vecchio film della Disney potrebbe sembrare una scelta strana. Ma a quanto pare, la ragione per cui gli sviluppatori hanno scelto Pinocchio è in gran parte perché il personaggio e il mondo sono così universalmente riconosciuti e hanno pensato di poter trarre vantaggio da questa familiarità.

"Dovevamo prima trovare una cosa molto conosciuta, perché questo è il nostro primo gioco Soulslike, quindi volevamo prima avere una fan base", ha detto il director di Lies of P, Choi Ji-Won, a IGN. "Quindi abbiamo prima ideato una storia conosciuta e poi ci abbiamo messo il nostro tocco personale".

Ji-Won spiega anche che la versione di Pinocchio probabilmente più conosciuta, almeno in occidente, è molto più adatta ai bambini rispetto alla storia originale di Carlo Collodi su cui è basata.

"Ma anche, quando si pensa a Pinocchio, la gente pensa a Disney, ma Disney ha reso Pinocchio un po' infantile, mentre in realtà se si guarda alla storia originale di Pinocchio, è piuttosto oscura e per adulti".

Infine, gli sviluppatori hanno scelto Pinocchio anche per i molti ambienti diversi in cui si trova, che sono serviti come modello utile per il mondo di Lies of P, anche se non c'è un livello che si svolge nella pancia di una balena.

"E anche Pinocchio ha un background molto vario", aggiunge Ji-Won. "Pinocchio inizia la sua storia nella casa di Geppetto, poi va nell'oceano ed entra nella balena. Ecco perché abbiamo trovato Pinocchio molto attraente per il nostro gioco".

Fonte: Gamesradar.