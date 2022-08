Lies of P, il soulslike ispirato a Pinocchio in un nuovo trailer gameplay e sarà su Xbox Game Pass al day one

Sin dal suo annuncio Lies of P ha incuriosito per il tentativo di unire l'immaginario di Pinocchio al gameplay dei soulslike.

Il titolo per il momento non ha una data di uscita precisa ma è previsto per il 2023 e abbiano una bellissima notizia: sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one.

Ecco il trailer che propone un mix di stroia e gameplay, sicuramente da tenre d'occhio: