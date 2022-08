Lies of P su Xbox Game Pass è sempre più reale e Microsoft potrebbe averlo confermato

Stasera inizieranno i festeggiamenti della Gamescom 2022, con Opening Night Live come piatto forte di una fiera che promette di portare interessanti novità su giochi già annunciati e altri da annunciare. Quello che però si aspettano molti utenti è la celebrazione dell'evento Xbox, che avrà luogo giovedì prossimo e di cui già conosciamo alcuni dei giochi che saranno presenti.

Quando Microsoft ha confermato i giochi che sarebbero stati presenti, abbiamo già segnalato che l'azienda avrebbe potuto anticipare l'arrivo di un nuovo gioco su Xbox Game Pass, e a quanto pare le ultime ore lo hanno confermato: sembra proprio che Lies of P, il Dark Souls con protagonista Pinocchio arriverà davvero su Xbox Game Pass al day one.

Come è possibile notare nel tweet di Idle Sloth, i partecipanti agli stand ufficiali di GamesCom hanno potuto vedere come Lies of P arriverà su Xbox Game Pass al momento del lancio. Ciò è dovuto all'immagine che accompagna il tweet, dove possiamo vedere una locandina del titolo accanto al logo Game Pass, che si trova accanto a quello di The Last Case of Benedict Fox, gioco che era già stato annunciato per il servizio in abbonamento di Microsoft su Xbox & Bethesda Showcase.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per ora non abbiamo ancora la conferma ufficiale e men che meno la data del suo arrivo, ma è molto probabile che questo giovedì verrà ufficialmente confermato sia che Lies of P arriverà su Xbox Game Pass al lancio sia la data in cui ciò avverrà.

Fonte: VGC