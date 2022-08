Lies of P in un video gameplay di ben 12 minuti solo per vedere un Pinocchio molto contrariato

Un Pinocchio decisamente diverso da quello che conosciamo è visibile in questo lungo gameplay di Lies of P dalla lunghezza di ben 12 minuti, probabilmente catturati dai primi momenti di gioco. Questo nuovo souls-like ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati e sembra davvero promettente.

Nonostante sia l'inizo, visti i vari suggerimenti a schermo, il tasso di difficoltà sembra già piuttosto elevato ma il nostro Pinocchio ha diversi assi da sfoderare. Il suo braccio protesico è un coltellino svizzero che non ha nulla da invidiare a quello di Sekiro o a Nero di Devil May Cry, ma è interessante notare come si possa scegliere uno stile di combattimento, che probabilmente fa il verso alla "classe".

Lo stile e la personalità di certo non manca, con un'atmosfera che ricorda sicuramente Bloodborne ma anche un po' Steelrising per via degli automi sparsi per la città. Lies of P arriverà nel 2023, su PC, Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su Game Pass dal one.