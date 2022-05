Life Is Strange, Outriders e Just Cause continueranno a far parte di Square Enix

Ieri abbiamo appreso la notizia fondamentale che Square Enix ha accettato la vendita di Tomb Raider, Deus Ex, e altri titoli insieme agli studi che producono i giochi, cedendoli così ad Embracer Group.

Tuttavia Square Enix non è ancora così entusiasta di scaricare tutte le sue IP occidentali. Un comunicato stampa dell'editore giapponese ha confermato che la società manterrà i diritti su Just Cause, Life is Strange e Outriders. Inoltre, Square Enix Collective, focalizzato sull'indie, rimarrà sotto la società madre e continuerà ad operare.

"In futuro, la funzione di sviluppo della società comprenderà i suoi studi in Giappone, Square Enix External Studios e Square Enix Collective", ha affermato l'editore. "Gli studi d'oltremare della società continueranno a pubblicare franchise come Just Cause, Outriders e Life is Strange".

Non è un segreto che Square Enix sia stata pubblicamente delusa dai suoi studi occidentali e dalle prestazioni della sua IP non giapponese. Tomb Raider, Deus Ex, Marvel's Avengers e Guardians of the Galaxy sono stati tutti classificati come delusioni delle vendite per lo studio.

Fonte: Push Square