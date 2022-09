Like a Dragon: Ishin! in un nuovo trailer tra stili di combattimento, abilità, mini giochi e molto altro

Il prossimo grande titolo Yakuza di Ryu ga Gotoku Studio è un ritorno al tardo periodo Edo e un remake di Ryu ga Gotoku Ishin! del 2014.

Like a Dragon: Ishin! uscirà all'inizio del prossimo anno ed è incentrato su Sakamoto Ryoma, che si unisce alla Shinsengumi per cercare l'assassino del suo mentore. Di recente è stato pubblicato un nuovo trailer, che si concentra sul gameplay e su ciò che i fan della serie possono aspettarsi.

Ci sono quattro stili di combattimento - Sword, Brawl, Gun e Dance - con Ryoma in grado di decimare gli avversari con varie armi. Le armi sono potenziabili in vari modi, ma è anche possibile utilizzare diverse abilità basate su personaggi di altri titoli (tra cui Yakuza: Like a Dragon). Da quello che possiamo vedere, la personalizzazione sembra davvero ampia.

Sono incluse anche altre feature, come Substory, il karaoke, la pesca e così via. Sono previste anche attività esclusive dell'epoca Bakumatsu, il taglio delle verdure, il Jan-ken-pon, la gestione di un ristorante, la danza tradizionale e molto altro.

Like a Dragon: Ishin! uscirà il 21 febbraio 2023 su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Gamingbolt.