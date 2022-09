Like a Dragon Ishin arriva in occidente soprattutto grazie al successo di Ghost of Tsushima

L'uscita di Like a Dragon: Ishin in occidente, su PlayStation 4 e PlayStation 5 ha colpito molti, essendo un prodotto pensato per il solo pubblico giapponese e ricco di quei piccoli stilemi culturali che solo chi vive lì può capire al meglio. Per questo SEGA e RGG Studio erano titubanti al pensiero di portare questo titolo sul mercato di culture così differenti.

In un intervista rilasciata a Fanbyte, Masayoshi Yokoyama, il capo e produttore esecutivo di RGG Studio, ha infatti dichiarato questo e molto altro, rivelando anche un dettaglio fondamentale:

"Abbiamo visto quanto si è comportato bene Ghost of Tsushima e come è stata trattata questa ambientazione molto giapponese realizzata dagli americani, quindi questo ci ha dato la certezza che Ishin avrebbe potuto fare bene anche in America", ha detto Yokoyama.

Oltre questo, non bisogna ovviamente sottovalutare l'impatto di Yakuza: Like a Dragon e della serie Yakuza, che qui in occidente ha uno zoccolo duro di fan. Molto probabilmente anche Ishin avrà successo ma forse si evince come i giapponesi sottovalutino l'apprezzamento nei loro confronti da parte nostra.

Fonte: Fanbyte