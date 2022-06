Diciasettenne litiga con la madre e poi la uccide a Napoli

E' notizia di qualche ora fa dell'uccisione da parte di un 17enne di sua madre dopo una discussione. E molti di voi staranno pensando, cosa c'entra questo con Eurogamer.it?

Se entriamo nei particolari della storia ci si rende conto che forse i videogame sono coinvolti, purtroppo. A quanto pare la causa scatenante del litigio che poi ha portato all'omicidio sarebbe stato infatti un rimprovero che la madre ha rivolto al 17enne studente del liceo, per aver speso un centinaio di euro per ricaricare il suo account PlayStation.

Ci sono dei video in giro sul web ripresi subito dopo l'omicidio che mostrano il ragazzo affacciato al balcone di casa sua con le mani sanguinanti che urla frasi sconnesse.

Non si conoscono altri particolari della storia, quindi quanto scritto è frutto solo delle voci circolate fin'ora e sono dovutamente da prendere con le pinze e riportate per dovere di cronaca. Non ci resta che aspettare aggiornamenti per capire davvero come sono andate le cose