Little Devil Inside potrebbe arrivare questo inverno

Little Devil Inside è un gioco curioso e sono ormai otto anni che sentiamo parlare del titolo d'azione e avventura di Neostream, nato come progetto Kickstarter nel 2016 e trasformatosi in un'esclusiva a tempo per PlayStation con una nuova presentazione nel 2020.

L'anno scorso, Little Devil Inside ha ricevuto un altro nuovo trailer, che ha dato al titolo una finestra di lancio approssimativa al 2022, ma da allora gli aggiornamenti sul gioco non sono più arrivati.

Sembra però che presto potremo avere qualche informazione. La pagina Twitter @PlaystationSize segue abitualmente il database di PlayStation Network e gli aggiornamenti apportati, e sembra che di recente sia stato pubblicato un aggiornamento per Little Devil Inside sul backend di PSN. Secondo la pagina, il gioco dovrebbe uscire nell'inverno del 2022.

🟩 Next : Little Devil Inside pic.twitter.com/dWRfHbCPVa — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 19, 2022

Winter 2022 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 19, 2022

Se sarà così, allora Little Devil Inside dovrebbe ricevere un aggiornamento ufficiale nelle prossime settimane o mesi. Se Sony ha davvero in programma un PlayStation Showcase per settembre, come molti hanno ipotizzato, potremmo vedere qualcosa del titolo in questa occasione.

Little Devil Inside è in sviluppo per PS5, PS4 e PC.

Fonte: Gamingbolt.