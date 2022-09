Live A Live per Switch ha venduto più di 500.000 copie

Il remake in HD-2D del classico RPG del 1995 per SNES LIVE A LIVE di Square Enix è stato lanciato a luglio per Nintendo Switch e, come è accaduto per le precedenti uscite in HD-2D del publisher, il gioco ha ricevuto un'accoglienza generalmente positiva da parte di critica e giocatori.

Non sorprende, quindi, che ciò si sia riflesso anche nelle vendite.

Come riportato da Gematsu, in un recente livestream per celebrare il 28° anniversario dell'originale LIVE A LIVE, Square Enix ha annunciato che il remake per Nintendo Switch ha superato le 500.000 unità vendute tra distribuzioni globali e vendite digitali.

La solida partenza commerciale di LIVE A LIVE non è una sorpresa. Al momento del lancio, il remake ha venduto oltre 71.000 unità in Giappone nei primi giorni di vendita e ha avuto un discreto debutto anche nel Regno Unito.

Sarà interessante vedere quanto a lungo le vendite del gioco riusciranno a mantenere il loro slancio.

LIVE A LIVE, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Fonte: Gamingbolt.