Logitech presenta Aurora Collection, una nuova collezione hardware gender inclusive

Logitech ha presentato la sua linea di prodotti chiamata Aurora Collection, una serie di tastiere, mouse e cuffie, con relativi gadget pensati per essere gender inclusive. Si tratta di prodotti che si rivolgono alle esigenze e ai desideri delle gamer, ma anche ai giocatori che sono alla ricerca di un design vivace e di un'esperienza curata.

“Gran parte dell'industria dei videogiochi è rimasta ancorata all'idea del ‘one-size-fits-all’. Ma questo non rispecchia l'ampia gamma di consumatori che si concentrano sull'espressione personale e sul gioco per divertimento, e certamente non si adattava all'impegno di Logitech di fornire soluzioni per tutti i giocatori. Quando abbiamo analizzato i nostri prodotti per il gaming, ci siamo resi conto che avremmo potuto fare di più", ha dichiarato Ujesh Desai, Vice President and General Manager di Logitech G. "Con Aurora Collection abbiamo creato una collezione gender inclusive, incentrata sul comfort, l'accessibilità e la vivacità, che sostiene il nostro impegno a lungo termine per consentire a tutti di sperimentare la gioia del gaming".

La collezione Aurora è stata concepita sulla base del feedback delle gamer di tutta la community ed è stata realizzata da un team Logitech di donne leader nell'innovazione, nel design, nella progettazione e nel marketing. Il processo di progettazione è stato guidato dai seguenti tre principi:

Comfort : Nella fase di progettazione, il team si è assicurato di tenere conto di aspetti quali capelli più lunghi, occhiali, orecchini e mani di dimensioni ridotte, senza fermarsi alla sola ergonomia. Il team ha dato priorità a prodotti che non fossero solo belli da vedere, ma anche piacevoli da utilizzare, adatti a lunghe sessioni di gaming, esplorando diversi materiali e finiture che fossero leggeri e morbidi al tatto.

Accessibilità : Per abbracciare al meglio le opportunità legate all'accessibilità, il team ha abbandonato i tipici spigoli vivi, le colorazioni nere e l'estetica chiassosa per creare un'esperienza più accogliente, caratterizzata da tonalità morbide, materiali traslucidi e un'illuminazione rilassante fuori dagli schemi.

Playfulness: La Aurora Collection incoraggia l'espressione di sé. I prodotti sono disponibili nella colorazione base White Mist con la possibilità di personalizzarli utilizzando gli accessori Pink Dawn e Green Flash. I giocatori possono anche mostrare il loro lato creativo con migliaia di combinazioni di illuminazione personalizzabili disponibili in G HUB con l'illuminazione firmata Aurora Collection chiamata Play Moods.

L’Aurora Collection è così composta: