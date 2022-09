Logitech G CLOUD è la nuova console portatile interamente pensata per lo streaming

All'evento LogiPlay di Logitech sono stati presentati nuovi prodotti, tra cui spicca anche la nuova console portatile G Cloud, pensata interamente per lo streaming. Per l'occasione abbiamo tutte le informazioni, dal peso al prezzo, sino alla data d'uscita.

"Il cloud gaming è un modo nuovo ed entusiasmante di giocare. Adoro il fatto che si possa accedere alle librerie da qualsiasi luogo", ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming. "Volevamo sfidare noi stessi a costruire un dispositivo perfettamente ottimizzato per il cloud gaming. Questo significa controlli di precisione, simili a quelli di un controller Xbox di fascia alta, un ampio schermo HD, un'incredibile durata della batteria e un design leggero per consentire ai giocatori di godere di lunghe sessioni di gioco senza alcun compromesso".

Logitech G CLOUD consente ai gamer di giocare ovunque grazie al Wi-Fi. Le caratteristiche principali includono:

Gioco confortevole per tutto il giorno - Con una batteria di oltre 12 ore di durata e un peso di soli 463 g, i giocatori possono godere di sessioni di gioco prolungate.

Full HD - L'ampio schermo touchscreen Full HD da 7 pollici a 1080p vanta una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un'esperienza di gioco a tutto schermo in formato 16:9, unica in questo tipo di dispositivi portatili.

Controlli di gioco di precisione - Prestazioni e feedback in grado di rivaleggiare con i migliori controller grazie a feedback aptico, giroscopio e controlli rimappabili.

Sostenibilità - Tutti i prodotti Logitech G sono certificati carbon neutral, il che significa che l'impatto delle emissioni di carbonio del prodotto è stato ridotto a zero grazie agli investimenti di Logitech in progetti di compensazione e rimozione delle emissioni di carbonio. Anche l'imballaggio di questo prodotto è realizzato con carta proveniente da FSC® e da altre fonti controllate.

Logitech G CLOUD arriverà il 22 ottobre, con un prezzo di 299$ in preorder e 349,99$ come prezzo fisso. Attendiamo i prezzi in euro, soprattuto per quanto visto con le nuove schede video Nvidia con vistosi aumenti di prezzo.

Fonte: Logitech