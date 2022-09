'Logitech G Cloud è un dispositivo incredibile': la nuova console portatile entusiasma Phil Spencer

Durante l'evento LogiPlay di Logitech è stata presentata la nuova console portatile G Cloud pensata interamente per lo streaming, e in una precedente news vi abbiamo riporato tutte le informazioni, dal peso al prezzo, sino alla data d'uscita.

Ora, il boss di Xbox Phil Spencer ha deciso di parlare del nuovo dispositivo attraverso Twitter e si è detto entusiasta della console targata Logitech.

Spencer ha rivelato di aver provato per un mese Logitech G Cloud, e in una foto possiamo vedere il boss di Xbox mentre prova la console in compagnia di Hideo Kojima.

Nel suo tweet Spencer afferma: "uso Logitech G Cloud da circa un mese, un dispositivo per lo streaming incredibile per giocare quando sono lontano dalla mia console. Adoro il feeling, la durata della batteria e le dimensioni dello schermo. L'ho portato con me in Europa e al TGS e mi sono divertito molto a giocare, anche con il wifi dell'hotel".

Logitech G Cloud sarà disponibile a partire dal prossimo 22 ottobre.

Fonte: Twitter.