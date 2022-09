Logitech G Pro Racing Wheel e Pro Racing Pedals sono i nuovi prodotti per guidare senza compromessi

Al LogiPlay c'è spazio anche per il nuovo volante e la nuova pedaliera Logitech. Con nomi rispettivamente di G Pro Racing Wheel e Pro Racing Pedals, dispositivi pensati per piloti digitali ad alto livello. Il tutto ha visto anche la partecipazione nello sviluppo di Lando Norris, primo pilota di Mclaren F1.

"Il PRO Racing Wheel di Logitech rende l'esperienza sim racing incredibilmente realistica. Ora sono in grado di percepire le condizioni della pista e il modo in cui l'auto cambia durante la gara, un vero e proprio game-changing. Quando uso questo volante a casa, mi sembra di essere realmente in pista", ha dichiarato Lando Norris, pilota di F1 per la McLaren.

Il nuovissimo motore Direct Drive del volante PRO Racing Wheel è in grado di produrre un'impressionante forza di 11 newtonmetri con una risposta a latenza incredibilmente bassa. Abbinato a TRUEFORCE, una tecnologia proprietaria esclusiva di Logitech G per il ritorno di forza ad alta definizione, il motore Direct Drive offre un realismo di gara senza pari con frequenze di risposta più elevate che mai. Di conseguenza, i sim racer possono ora sperimentare la fisica e l'audio del gioco con livelli di precisione molto più elevati e un feedback quasi istantaneo, dalle condizioni della strada alle vibrazioni del motore.

"I fan dei nostri volanti e delle nostre pedaliere possono aspettarsi un notevole miglioramento in termini di realismo, prestazioni e controllo, oltre che di design e durabilità", ha dichiarato Richard Neville, head of simulation and controllers per Logitech Gaming. "Abbiamo analizzato ogni aspetto, dal numero di marce, di giri e di impatti subiti da un volante da 11 newtonmetri, fino ai materiali e ai componenti in grado di resistere anche nelle condizioni di gara più difficili."

Progettato per i pro racer, il PRO Racing Wheel offre:

Design intuitivo del volante - I pulsanti e le manopole sono posizionati in modo da poter essere facilmente raggiungibili con i pollici, così da non dover mai staccare le mani dal volante o gli occhi dalla strada.

Paddle magnetici del cambio - Progettati con un sistema magnetico che utilizza sensori contactless effetto hall, e magneti tattili aggiuntivi, per ottenere una sensazione meccanica realistica che simula accuratamente un'auto da corsa professionale, unita alla durata di milioni di cambi di marcia.

Paddle a doppia frizione - I paddle analogici offrono una risposta tattile perfetta per diverse funzioni in gara. Se configurate a doppia frizione, offrono il vantaggio perfetto quando si parte dalla griglia di partenza. Le configurazioni alternative includono un freno a mano e due assi aggiuntivi, in modo che i piloti possano programmare i paddle come gas e freno, offrendo la massima libertà di controllo.

Display delle impostazioni personalizzabili - Se i piloti hanno bisogno di impostazioni diverse per diversi titoli o per diverse auto all'interno dello stesso titolo, possono facilmente configurare al volo le impostazioni importanti del volante salvandole in uno dei cinque diversi profili disponibili.

Montaggio a sgancio rapido - Il sistema di fissaggio ridisegnato consente ai piloti di montare e smontare facilmente il volante dalla scrivania, mantenendo i fori per i bulloni standard per il montaggio su una racing seat.

I PRO Racing Pedals hanno un freno a cella di carico realistico e possono essere completamente personalizzati per adattarsi alle configurazioni e agli stili di guida. Le caratteristiche principali includono:

Rilevamento della pressione - I pedali registrano la forza esercitata dai piloti, consentendo di migliorare la memoria muscolare e la quantità perfetta di potenza frenante.

Pedali personalizzabili - Facilmente accessibili e rapidi, consentono ai piloti di regolare la sensibilità di tutti e tre i pedali. I pedali della frizione e del gas possono essere più rigidi o più morbidi grazie a una serie di molle intercambiabili, mentre il pedale del freno può essere regolato con una serie di elastomeri. Sia il pedale del gas che quello della frizione utilizzano inoltre sensori a effetto Hall contactless, che ne garantiscono la longevità.

Design modulare - Ogni pedale può essere spostato orizzontalmente per creare la spaziatura perfetta per ogni pilota, e i moduli dei pedali rimovibili rendono la personalizzazione un gioco da ragazzi.

I due prodotti arriveranno questo mese a un prezzo di 1099€ per il nuovo volante e 389€ per la pedaliera.